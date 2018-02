Paradarter Vincent D'hondt wint Haags darttoernooi

DEN HAAG - De eerste editie van het grootste internationale toernooi ter wereld voor paradarters is gewonnen door Vincent D'hondt. De 44-jarige Belg versloeg in de finale van het The Hague Disability Darts Invitational zijn landgenoot Serge van Belle met 5-1.

In het sfeervolle Theater aan het Spui in Den Haag streden zaterdag zestien topspelers uit binnen- en buitenland om de hoofdprijs van €1.250, een entreebewijs voor WDDA Winmau World Masters en de grote wisseltrofee. De als eerste geplaatste D'hondt heeft een lage dwarslaesie en is daardoor aan een rolstoel gekluisterd.

Op weg naar de eindstrijd had de darter geen leg verloren en ook in de finale toonde hij zijn suprematie. De tweevoudig Winmau World Champion won twee weken geleden in de finale van het Dutch Open al met 4-0 van Van Belle. Ook nu liet hij er opnieuw geen misverstand over bestaan wie de beste paradarter ter wereld is.Hij won nu met 5-1.



Special op TV West

Zondagmiddag zendt TV West een special uit van de The Hague Disability Darts Invitational. Uitzendtijden: 17.45 uur en 18.45 uur.