Nog geen duidelijkheid over dode in huis Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het is nog onbekend hoe de man die vrijdag dood werd gevonden in zijn huis aan de Schouw in Alphen aan den Rijn om het leven is gekomen. Buren hadden weinig contact met het 53-jarige slachtoffer. 'Het ging niet goed met hem, dat zag ik wel,' zegt een buurvrouw.

Voor de deur van het huis aan de Schouw liggen bloemen en branden kaarsjes. De deur is verzegeld door de politie. Vrijdagmiddag wordt er aangebeld bij buurman Joost Mooij: 'Het was de moeder van mijn buurman, of ik hem de afgelopen dagen nog gezien had. Ze was ongerust en wilde met mij samen binnen kijken.'

Mooij heeft een slecht voorgevoel en besluit dat de politie bellen een beter idee is. Een agent klimt over zijn schutting en kijkt naar binnen bij de buurman. Hij ziet hem levenloos in de huiskamer liggen en belt een ambulance. 'De agent heeft met een moker het raam ingeslagen, want de deur zat op de knip,' zegt Mooij.



Verdacht

De hulpdiensten kunnen niets meer voor het 53-jarige slachtoffer doen. 'We vonden wel dat de politie lang bezig was. Er kwam recherche en forensische opsporing. Toen vertelde de politie dat ze hem onder verdachte omstandigheden hadden aangetroffen,' vertelt de buurman. 'We waren verbaasd.'

De meeste bewoners van de Schouw kennen de overleden Surinaamse buurman niet echt goed. 'Hij was erg op zichzelf. Een paar jaar geleden gescheiden en zijn baan kwijtgeraakt. Dat hakte er behoorlijk in bij hem,' zegt een buurman. 'Na de scheiding was hij erg alleen. Ik maakte me zorgen, hij zag er niet goed uit. Maar volgens mij kreeg hij hulp,' vertelt een overbuurvrouw.



Archeon

Het slachtoffer deed vrijwilligerswerk bij de groenvoorziening van Archeon. De directeur van het park zegt hem niet goed te kennen. Buren hebben afgelopen week niets vreemds gezien of gehoord. 'Je gaat wel terugdenken, maar ik kan gewoon niks bedenken. Ik had hem al een tijdje niet gezien,' zegt buurman Mooij.

De politie wil niets kwijt over de verdachte omstandigheden. Het onderzoek is nog in volle gang.