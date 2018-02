Rijnsburgse Boys start onderzoek naar wangedrag groep supporters

RIJNSBURG - Voetbalclub Rijnsburgse Boys gaat een onderzoek starten naar ongeregeldheden tijdens het duel tegen AFC van zaterdagmiddag. Een deel van de Rijnsburgse aanhang zou zich hebben misdragen op sportpark Goed Genoeg in Amsterdam.

Tijdens de wedstrijd zouden de supporters uit Rijnsburg antisemitische leuzen hebben geroepen en lieten ze een vuurwerkbom afgaan in de kantine. Het bestuur van Rijnsburgse Boys heeft met afschuw kennisgenomen van de berichtgeving en gaat onderzoeken wat er precies gebeurd is.

'Iedereen die onze club kent, begrijpt dat dit in het geheel niet thuishoort binnen onze vereniging. De waarden en normen die wij in Rijnsburg gewoon zijn, staan haaks op het gebeuren gisteren in Amsterdam', is te lezen in een verklaring van voorzitter Ad Hendriksen.



'Wij veroordelen de gebeurtenissen'

Hij vervolgt: 'De woede van AFC-voorzitter Ad Westerhof, die wij vanmorgen uit de pers vernamen, over de vermeende kwetsende spreekkoren begrijpen wij ten volle en wij veroordelen de gebeurtenissen van gisteren evenzeer.'

Zodra de feiten duidelijk zijn en de daders in het vizier zijn, gaat Rijnsburgse Boys in gesprek met de eigen normen en waarden commissie over sancties die er moeten volgen.

