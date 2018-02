Gezocht: buitenspeelplek voor modelvliegtuigen

ZOETERMEER - Het voortbestaan van modelvliegtuigclub 'Los van de Grond' uit Zoetermeer staat op losse schroeven. De buitenlocatie waar de 150 leden van de club de afgelopen zeven jaar hebben gevlogen met hun vliegtuigjes, helikoptertjes en kleine drones, is nu verboden terrein vanwege werkzaamheden. Een nieuwe plek is er niet, zo laat de gemeente Zoetermeer weten.

'Los van de Grond' heeft in haar 39-jarig bestaan altijd een nomadisch leven gehad. De club trok van veld naar veld in Zoetermeer, waar er plek was. In al die jaren, zo zegt de club, is er contact geweest met de gemeente Zoetermeer over een eigen locatie voor 'Los van de Grond', maar dat heeft nooit iets concreets opgeleverd.

Nu de locatie van de afgelopen zeven jaar afvalt, is er geen zicht op een nieuwe plek. De gemeente stelt in een schriftelijke reactie dat er 'helaas op dit moment binnenstedelijk geen passende locatie te vinden is die binnen de normen van veiligheid, overlast en milieueisen valt'. De gemeente betreurt dat, omdat ze de modelvliegclub graag binnen haar grenzen een passende locatie gunt.



Geen herriemakers

Bij 'Los van de Grond', dat in deze wintermaanden terecht kan in een sporthal in Zoetermeer, is de teleurstelling groot. Ook omdat ze van mening zijn dat de eisen aan zo'n terrein te streng zijn. 'Men denkt bij modelvliegtuigjes vaak aan de oude brandstofmotoren,' zegt voorzitter Hans Wetters. 'Dat zijn herriemakers. Maar dat doen we niet meer.' De vliegmachientjes van nu maken een stuk minder geluid. 'Als je ze buiten laat vliegen, hoor je niets,' zegt Wetters.

De voorzitter hoopt dat er misschien een agrariër is die een hectare weiland beschikbaar wil stellen waarop de leden van 'Los van de Grond' hun hobby kunnen uitoefenen.