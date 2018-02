Plakoorlog: asociaal of gewoon een gebbetje?

DEN HAAG - Met nog ruim vijf weken voor de gemeenteraadsverkiezingen lijkt de zogenoemde plakoorlog nu ook weer begonnen. Het concept is simpel: er hangt een verkiezingsposter van een andere partij en je plakt je eigen verkiezingsposter er overheen.

Voorgaande verkiezingen leek het er op dat het fenomeen plakoorlog dreigde te verdwijnen, omdat er voorbedrukte verkiezingsborden werden geplaatst. Groep de Mos stelde er zelfs raadsvragen over.

Burgemeester Pauline Krikke verwees bij de beantwoording van die vragen naar een motie van de PvdA-fractie uit 2009, waarin de gemeente werd verzocht om de beplakking van de gemeentelijke verkiezingsborden voor haar rekening te nemen. Die motie werd met een meerderheid aangenomen. En omdat de aanpak goed zou werken, zagen Krikke en het college dus geen aanleiding om deze te veranderen.



Grootste verkiezingsposter

Toch zijn er dit jaar nu ook borden geplaatst waar naar hartelust op geplakt kan worden. En dus is er groen licht voor de plakoorlog. Groep de Mos lijkt daartoe het initiatief genomen te hebben door een wel hele grote verkiezingsposter van de VVD te overplakken.



Ook een verkiezingsposter van D66 moest het ongelden.Maar niet voor lang, want op Twitter is te zien dat de posters van VVD en Groep de Mos weer plaats hebben gemaakt voor die van D66.Toch kan niet iedereen deze plakoorlog op prijs stellen, zoals blijkt uit de reactie van Stefan Dijkstra: 'Behoorlijk asociaal gedrag als je het mij vraagt...'VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf kan de lol wel inzien van een plakoorlog: 'Het hoort erbij, wij gaan er vast weer overheen. Uiteindelijk gaat het om wie de mooiste poster heeft.' Maar goed, dat is een kwestie van smaak. De VVD heeft in ieder geval wel de grootste poster: 'Zij hebben er tien nodig om die te overplakken.'