Bijenkolonie uitgeroeid in Haagse Zuiderpark Archieffoto

DEN HAAG - Bij vernielingen in het hertenkamp in het Haagse Zuiderpark zijn meerdere bijenkorven vernield. Dat meldt de politie Zuiderpark op Facebook. In het bericht staat dat de gehele bijenkolonie hierdoor is omgekomen door de kou. De afgelopen tijd is het diverse keren voorgekomen dat onbekenden over het hek zijn geklommen om vernielingen te plegen.

Naast de bijenkorven is er ook schade aan het onderkomen van de herten. En deze week was het eveneens raak in de bloementuin. Daar werd brand gesticht waardoor diverse bloemen en planten verloren gingen. De politie hoopt dat mensen die verdachte dingen signaleren in het Zuiderpark zich melden. Als er direct politie nodig is, kunnen ze ook 112 bellen. Bij minder dringende zaken kunnen ze dat laten weten via telefoonnummer 0900-8844.