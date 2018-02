West Wekker: Piloten Transavia staken en baby geboren op A13

REGIO - Goedemorgen! Je zal maar een hotelkamer hebben geboekt in Spanje op het moment dat piloten van Transvia het werk een paar uur neerleggen... Meer over de staking, de geboorte van 'de snelwegbaby' en andere zaken, lees je in de West Wekker van maandag 19 februari.

1. Geen Transaviavluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport

Wie maandag met Transavia vanaf Rotterdam The Hague Airport zou vertrekken richting zonniger oorden, komt wellicht bedrogen uit. Tot 12.00 uur leggen de piloten van de luchtvaartmaatschappij het werk neer. Dat geldt overigens niet alleen voor Rotterdam-The Hague Airport, maar ook voor vluchten vanaf Schiphol en Eindhoven Airport. Volgens de pilotenvakbond vertrekken daardoor 30 vluchten niet of met vertraging, waarvan negentien op Schiphol, zes vanaf Eindhoven en vijf vanaf Rotterdam. Je bent dus gewaarschuwd…

2. Protest tegen komst woontoren Leiden-Zuid

Een bijzonder tafereel zaterdag langs de A44 bij Leiden Zuid. Buurtbewoners protesteerden tegen een woontoren die daar moet verrijzen. En dat deden ze met een kraan van 75 meter hoogte met daaraan een streng van honderden ballonnen. Daarmee wilden de omwonenden inzichtelijk maken hoe hoog de torenflat gaat worden en in hoeverre dat de omgeving daar zal beïnvloeden.

3. Rijnsburgse Boys start onderzoek naarwangedrag groep supporters

Voetbalclub Rijnsburgse Boys gaat een onderzoek starten naar ongeregeldheden tijdens het duel tegen AFC van zaterdagmiddag. Een deel van de supporters uit Rijnsburg zou zich hebben misdragen op sportpark Goed Genoeg in Amsterdam. Ze zouden antisemitische leuzen hebben geroepen. Ook lieten ze een vuurwerkbom afgaan in de kantine. Het bestuur van Rijnburgse Boys heeft met afschuw gereageerd.

4. Moeder snelwegbaby: 'Het was wel even heel spannend'

Je zal maar onderweg zijn naar het ziekenhuis voor de geboorte van je vierde kind, dat zoveel haast heeft om geboren te worden, dat het in de auto op de vluchtstrook van de snelweg ter wereld komt. Het overkwam Abora en Soner Inal uit Den Haag. Op de A13 diende het kindje zich aan, dus moest vader Soner aan de bak. Hij moest noodgewongen helpen bij de bevalling van zijn kersverse dochter Eliz (dochter nummer vier!).

Weer: het zonnige weer van zondag is maandag verleden tijd. De bewolking neemt gedurende de dag toe. In de loop van de middag en avond wordt het wolkendek zo dicht, dat er af en toe wat lichte regen of motregen uit valt.

Vanavond op tv: Johan Derksen en de Pioniers van de Nederpop

De kopstukken van de vaderlandse popmuziek touren met Johan Derksen door de Nederlandse theaters. De hits van weleer, gezongen door stemmen die met de jaren alleen maar beter zijn geworden. Kijk mee hoe de Pioniers van de Nederpop verhalen ophalen, verdwalen in theatergangen en natuurlijk de stemmen van de hemel zingen.