Avondwinkel Leiden voor vierde keer overvallen Avondwinkel Leiden overvallen | Foto: AS Media Overval avondwinkel Leiden | Foto: AS media

LEIDEN - Een avondwinkel in Leiden is in de nacht van zondag op maandag overvallen. Het is de vierde keer in vier jaar tijd dat de winkel is overvallen.

Kort na middernacht kwamen twee jongemannen met bedekte gezichten de winkel Night Shop aan de Flemingstraat binnen. De overvallers bedreigden een medewerker van de winkel met een onbekend voorwerp. Uiteindelijk zijn de mannen er met een onbekende buit vandoor gegaan. Bij de overval zijn geen gewonden gevallen. De politie heeft in de buurt nog gezocht naar de twee voortvluchtige daders, maar zonder succes. Ook is er een burgernetmelding uitgegaan naar de twee mannen. Tekst loopt door na Tweet.

Signalement De verdachten zijn volgens de politie tussen de 19 en 23 jaar oud. De ene verdachte is rond de 1,80 meter en de andere is ongeveer 1,70 meter lang. De verdachten hebben een tenger postuur. De afgelopen jaren was de winkel vaker het doelwit van overvallen. Ook in 2015, 2016 en 2017 werd de winkel beroofd. In 2017 werd een medewerker van de winkel tijdens de overval met een mes gestoken LEES OOK: Opgefokte overvaller steekt medewerker avondwinkel in Leiden met mes