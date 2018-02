Deel dit artikel:











Extra raadszetels in Rijswijk, Delft en Voorschoten na verkiezingen Het gemeentehuis van Voorschoten (Foto: Omroep West)

REGIO - Drie gemeenten in onze regio krijgen vanaf de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zetels erbij in de gemeenteraad. In Rijswijk, Delft en Voorschoten komen er na de verkiezingen twee raadsleden bij. Dat schrijft de Gemeentewet voor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Dat betekent dat Rijswijk na de verkiezingen geen 29, maar 31 raadszetels telt. Delft gaat van 37 naar 39 en in Voorschoten zullen niet 19, maar 21 raadsleden zitting nemen in de gemeenteraad. De uitbreiding in Voorschoten komt op het moment dat er wordt nagedacht over een mogelijke fusie met Wassenaar of Leiden. Het zetelaantal in de gemeenteraad wordt bepaald op basis van het inwonertal. Dat aantal wordt vastgesteld op 1 januari van het jaar voorafgaand aan de verkiezingen. Is het aantal inwoners op die datum toegenomen tot boven een grens, dan wordt het aantal zetels naar boven bijgesteld. Een gemeenteraad krimpt na het passeren van een ondergrens. LEES OOK: Welke onderwerpen zijn belangrijk bij de gemeenteraadsverkiezingen? Praat mee!