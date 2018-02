Reizigers moeten uren wachten vanwege staking Transavia

DEN HAAG - Alle vliegtuigen van Transavia blijven tot 12.00 uur maandagmiddag aan de grond. Dat is het gevolg van de aangekondigde staking door Transavia-piloten, die in conflict zijn met hun werkgever over een nieuwe cao. De actie heeft gevolgen voor honderden reizigers, die uren moeten wachten op onder meer Rotterdam The Hague Airport.

'Ik vertrek door de staking pas vanmiddag naar Boedapest', vertelt een reiziger aan RTV Rijnmond-verslaggever Niels van Hattum. 'Speciaal uit Amerika ben ik gekomen om deze vlucht te pakken. Het loopt toch een beetje mis, maar ja, dit soort dingen gebeurt gewoon. Ik was ook helemaal niet op de hoogte gebracht.'



Dit soort dingen gebeurt gewoon gedupeerde reiziger

Gestrand in Spanje

Ze reist naar Hongarije voor een kaakoperatie. 'In Amerika kost die ingreep 40.000 euro, in Hongarije slechts 5.000 euro. En ze zijn er daar heel goed in. Dan heb ik daar deze vertraging wel voor over.'

Minder vervelend is de vertraging voor Henk Ruijl, adjunct-hoofdredacteur van Omroep West. Hij zou maandagochtend terugkeren naar Nederland, maar door de staking moet hij een halve dag langer verblijven in de Spaanse kustplaats Alicante.



Email van Transavia

'Ik zit hier aan zee, de zon schijnt en het wordt vandaag 21 graden. De staking is natuurlijk slecht nieuws voor al die mensen in het zuiden van Nederland, voor wie de krokusvakantie vandaag begonnen is. En als de vlucht op Rotterdam The Hague Airport naar Alicante niet doorgaat, dan betekent het dat ook mijn terugvlucht vanaf Alicante niet doorgaat.'

Toch deelt hij een pluim uit aan de luchtvaartmaatschappij. 'Ik werd vannacht door Transavia keurig via email op de hoogte gebracht over de staking. Dus ik heb mij ook niet gespoed naar het vliegveld, waar mijn vlucht om 10.00 uur zou vertrekken. Qua communicatie hebben ze dat dus redelijk voor elkaar. Het betekent dat de thuisblijvers iets langer op ons moet wachten. Ik geloof dat er daar een gejuich heeft geklonken.'

Alsnog vliegen

De meeste gedupeerden van de pilotenstaking bij Transavia vliegen maandag nog naar hun bestemming. Dat heeft directeur Mattijs Ten Brink van de luchtvaartmaatschappij gezegd. Het is de bedoeling om na 12.00 uur zoveel mogelijk vluchten die voor maandag waren ingepland toch nog uit te voeren, zegt Ten Brink.

Mensen die maandag toch niet de lucht in kunnen, krijgen een van de komende dagen een vlucht aangeboden. Ook zijn er reizigers die ervoor hebben gekozen hun vlucht te annuleren en zelf een alternatief te zoeken.



'Geen chaos'

Op Rotterdam The Hague Airport is het 'zeker geen chaos', zegt een woordvoerder. 'Reizigers worden hier door Transavia-medewerkers geïnformeerd. Dat heeft de vliegmaatschappij goed georganiseerd. Enkele vluchten zijn vertraagd of geannuleerd en reizigers zijn overgeboekt naar vluchten na het middaguur als de staking voorbij is.'

Transavia-baas Ten Brink zegt 'teleurgesteld' te zijn dat pilotenvakbond VNV het conflict over de nieuwe cao over de ruggen van passagiers uitvecht 'juist in de periode dat heel veel families willen genieten van hun welverdiende voorjaarsvakantie'.



In gesprek

Ten Brink wil graag weer met de bond in gesprek. Hij zegt zondag nog een voorstel te hebben gedaan om een onafhankelijke bemiddelaar aan te stellen, maar dat wees de pilotenvakbond van de hand.

LEES OOK: Geen Transaviavluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport vanwege staking