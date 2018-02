Jamie McWilliam blust brand en belandt in politiecel: 'Het was vreselijk'

Jamie bekijkt de schade aan de schuur (foto: Omroep West)

Getuigenverklaring

Een petroleumkaars is volgens McWilliam de boosdoener. Tijdens het opruimen van een schuur in Rijpwetering, steekt McWilliam deze aan, omdat er geen stroom is. De kaars valt om en de schuur vat vlam. 'Ik ben meteen gaan blussen toen ik de brand ontdekte. Eerst met een nat gordijn en daarna met emmertjes zand en water', vertelt hij.Het lukt McWilliam om de brand te blussen en hij besluit daarna in de auto te stappen naar het ziekenhuis. Hij heeft rook ingeademd en brandwonden op zijn handen. Op het moment dat hij in de auto stapt en wegrijdt, belt een getuige naar 112. De getuige vertelt aan de politie dat McWilliam de brand zelf zou hebben gesticht. Wanneer McWilliam onderweg is, wordt hij klemgereden door de politie en aangehouden

McWilliam wordt op basis van de getuigenverklaring gearresteerd. Vanaf dat moment zit hij een paar dagen vast. 'Ik mocht maar een half uur per dag uit mijn cel. Ook kreeg ik zo'n gevangenispakje aan. Het was vreselijk. Ik wist dat ik het niet had gedaan.'



Ik heb vanaf het begin verteld wat er is gebeurd, het is gewoon jammer dat ze mij eerst niet geloofden Jamie McWilliam

Voorarrest

Het Openbaar Ministerie (OM) besluit uiteindelijk om McWilliam vrij te laten, omdat er geen bewijs is voor brandstichting. De zaak is geseponeerd. 'Ik heb vanaf het begin verteld wat er is gebeurd. Het is gewoon jammer dat ze mij eerst niet geloofden.'

In het geval van McWilliam is er sprake van voorarrest. Het OM legt uit dat het mogelijk is om vastgezet te worden, ook als blijkt dat je uiteindelijk niet schuldig bent. 'De politie mag je aanhouden als je verdacht wordt van een strafbaar feit, omdat zij moeten onderzoeken wat er nu precies gebeurd is.'



Brand in schuur Rijpwetering | Foto: AS Media

Spullen

'De verdachte wordt in eerste instantie verhoord. Mocht het onderzoek daarna nog niet klaar zijn, dan kan de verdachte maximaal drie dagen langer worden vastgehouden', laat het OM weten. Als daar aanleiding toe is, kan iemand die onterecht in detentie heeft gezeten in aanmerking komen voor een schadevergoeding.

Momenteel gaat het naar omstandigheden weer goed met McWilliam. Hij wil zijn spullen die in de schuur staan wel graag terug, maar hij wacht nog even met ophalen. De schuur is nog afgezet voor politieonderzoek. 'Als ik nu zomaar de schuur in zou wandelen, dan word ik weer gearresteerd. En daar heb ik geen zin in.'

