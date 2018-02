Net als Eliz geboren op de snelweg, wat komt er in je paspoort?

DEN HAAG - Het gebeurt niet heel vaak dat een kind wordt geboren op de snelweg. Maar als een baby het tóch voor elkaar krijgt, welke geboorteplaats komt er dan in het paspoort? In het geval van de zaterdag op de A13 geboren Eliz wordt het Rotterdam.

Abora en Soner Inal uit Den Haag hadden nooit gedacht dat het hen zou overkomen. Maar onderweg naar het ziekenhuis in Rotterdam, waar de bevalling gepland stond, werd hun dochter geboren. Om 14.38 uur, op de A13 bij Rotterdam Overschie. 'Dit wordt een Rotterdammertje', zegt de trotse moeder Abora.

Er zijn in Nederland ook duidelijke regels voor. Ouders moeten aangifte van geboorte doen in de gemeente waar het kind het voertuig, luchtvaartuig (vliegtuig of helikopter) of schip verlaat. In het geval van de familie Inal is dat dus - volgens planning - Rotterdam.



Als Rotterdam écht niet haalbaar was, dan liever Den Haag Abora

Maar de plotselinge persweeën hadden nog roet in het eten kunnen gooien, aangezien de A13 ook langs Delft loopt. 'Alleen Delft had ik toch liever niet gehad hoor', vertelt Abora. 'Als Rotterdam écht niet haalbaar was, dan liever Den Haag.'

De bijzondere geboorte van dochtertje Eliz is door veel media opgepikt. Abora en Soner vinden het allemaal wel leuk. 'Het was echt een circus', lacht Abora. 'We zijn heel veel gebeld en krijgen ook veel reacties. Ik had hier 's nachts de tv aan en toen zag ik mezelf weer. Heel grappig allemaal.'



Hectometerpaaltje

Het stel heeft Rijkswaterstaat gevraagd of ze het hectometerpaaltje als herinnering kunnen krijgen, als aandenken aan de plek waar Eliz ter wereld kwam. 'Het was tussen 18.4 en 18.5. Dus het zou heel leuk zijn als we een van die twee kunnen krijgen.' Rijkswaterstaat belooft te kijken of er iets te regelen is.

Abora en haar dochtertje Eliz verblijven nog in het geboortecentrum van het ziekenhuis in Rotterdam. 'Eerst nog even goed uitrusten, we moeten echt nog even bijkomen. Dan in de loop van de week kijken of we naar huis kunnen.' En Eliz, daar gaat het hartstikke goed mee. 'Ze is heel rustig en krijgt er weinig van mee.'