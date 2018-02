Paul Selier 'had duistere kant en snoof coke'

Onderzoek op de Oude Dreef in Waddinxveen. Foto: Omroep West

De krant meldt dat Selier ‘een duistere kant’ had. Op 7 Januari ging het mis op Scheveningen. Selier loopt volgens het AD op blote voeten door de haven, kijkt verward en heeft in zijn broek geplast. Hij schreeuwt en is volgens getuigen ‘de weg volledig kwijt’.

Agenten die erbij worden geroepen, hoeven niet om zijn naam te vragen. Ze kennen hem als een cokegebruiker die zeer regelmatig doorslaat, schrijft het AD. Geregeld wordt hij in een cel gezet om uit te razen, of agenten brengen hem naar het HMC Westeinde. Daar zou hij zo vaak in een isoleerkamer zijn geplaatst, dat die in het ziekenhuis de 'Selier-kamer' wordt genoemd.



‘Zeer extreem’

Het lukt de agenten in de haven van Scheveningen niet om Selier te kalmeren, maar ze houden hem ook niet aan omdat hij zo agressief is. Een getuige zegt in de krant: 'Paul was onderkoeld, nauwelijks in bedwang te houden door zijn cokegebruik. Hij reageerde zeer extreem.'



Advocaat bevestigt meerdere aanhoudingen

Selier springt uiteindelijk in de haven. Hij wil zich niet laten redden door de ongeveer vijftien agenten die inmiddels op het incident zijn afgekomen. Een speciaal team van de brandweer lukt dat wel. Hij wordt in een ambulance behandeld.

In de vroege ochtend van 2 februari zit Paul Selier schreeuwend op straat naast zijn auto in Waddinxveen. Agenten houden hem met het nodige geweld aan. Beelden van zijn aanhouding gaan het internet over, nadat Omroep West ze heeft gepubliceerd: Selier wordt in bedwang gehouden door twee agenten die bovenop hem zitten. Eentje geeft hem verschillende keren een stomp. Later overlijdt Paul Selier. De doodsoorzaak is nog niet bekend.



