Samantha Steenwijk bij Holland Zingt Hazes

DEN HAAG - Samantha Steenwijk staat dit jaar op de bühne bij Holland Zingt Hazes. Dat maakte de Haagse zangeres bekend op haar Facebookpagina.

'Het hoge woord is eruit. Ik ben zo verheugd, ik ben superblij. Ik zing bij Holland Zingt Hazes. Vier dagen', onthult Samantha in een video. Bij Holand zingt Hazes worden alle nummers van de volkszanger ten gehore gebracht.



Ik vind het gewoon fantastisch, ik hoop dat jullie allemaal komen kijken Samantha Steenwijk

Hologram

Het enthousiasme van de Haagse zangeres spat ervan af. 'Het maakt me helemaal niks niet uit welk liedje ik mag zingen en met wie ik mag zingen. Ik vind het gewoon fantastisch. Ik hoop dat jullie allemaal komen kijken. Er zijn nog kaartjes voor 14 tot en met 20 april. Ik zie jullie dan', zegt ze.

Naast Samantha Steenwijk en André en Roxeanne Hazes treden ook Glennis Grace, Jeroen van der Boom, Danny de Munk en Jamai op. Ook zal André Hazes in een hologram op het podium verschijnen.

Samanta werd vrijdagavond tweede in de finale van The Voice of Holland. Ze zong toen twee nummers van André Hazes.

