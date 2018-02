Extra kaarten voor Zomerspektakel aan het Meer met Anouk en DI-RECT

ALPHEN AAN DEN RIJN - Voor het Zomerspektakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn komen 1.000 extra kaarten in de verkoop. Het terrein wordt vergroot om de extra bezoekers aan te kunnen, heeft de organisatie bekendgemaakt.

Het festival was binnen de kortste keren uitverkocht, de 13.000 kaarten vlogen over de toonbank. Tijdens het evenement op vrijdag 1 juli treden onder meer Anouk en DI-RECT op. Ook komt er een mysteryguest. Wie dat is, maakt de organisatie op 1 maart bekend.

De extra kaarten gaan op 3 maart in de verkoop. Het Zomerspektakel aan het Meer duurt drie dagen. Zaterdag en zondag is het festival gratis toegankelijk. Kijk hier voor het hele programma.