Tim Knol en Roxeanne Hazes naar The Life I Live The Miseries met Tim Knol op Life I Live

DEN HAAG - Singer-songwriter Tim Knol en zangeres Roxeanne Hazes zijn in april te zien tijdens The Life I Live. Zij zitten bij de eerste vijftien namen die de organisatie heeft gestrikt voor het muziekfestival dat op Koningsnacht en Koningsdag wordt gehouden in Den Haag.

Verspreid over bijna tien podia komen ook Death Alley, The Homesick, Andy Frasco, Kornél Kovács, Gallowstreet, EUT, Koffie, Evil Empire Orchestra, Bon Voyage Organisation, The Yawpers, Batobe, Dr. Meraki en Dazion optreden op het Haagse festival. Uiteindelijk worden in totaal ruim vijftig artiesten uitgenodigd. Later worden andere artiesten bekendgemaakt. Voor de tweede achtereenvolgende keer vindt The Life I Live plaats op zowel Koningsnacht als Koningsdag. Dit jaar valt dat op donderdagavond 26 en vrijdag 27 april. Afgelopen jaar trok het gratis toegankelijke festival zo'n 300.000 bezoekers naar de Haagse binnenstad. LEES OOK: SFEERBLOG: The Life I Live 2017 in volle gang