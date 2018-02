Rechter velt oordeel in zaak tegen gifuitstoter Sterigenics

DEN HAAG - De rechter in Den Haag doet dinsdagmiddag uitspraak in de zaak-Sterigenics. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste op 22 januari een geldboete van 1,2 miljoen euro tegen het bedrijf. Sterigenics stootte jarenlang een te hoge concentratie van een kankerverwekkende stof uit.

Sterigenics reinigde tot 2010 in Zoetermeer medische apparatuur en kleding. Daarbij stootte het tussen 2004 en 2009 een te hoge concentratie van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide uit. De te hoge uitstoot werd veroorzaakt door een probleem met de verbrandingsinstallatie.

Tegen twee leidinggevenden van het bedrijf eiste het Openbaar Ministerie (OM) honderd uur werkstraf. Het OM vindt dat de gemeente Zoetermeer nalatig is geweest door niet in te grijpen en eiste daarom een geldboete van 80.000 euro tegen de gemeente.



Midden in woonwijk

De zaak leidde destijds tot veel beroering in Zoetermeer, waar Sterigenics midden in een woonwijk was gevestigd. De twee oud-leidinggevenden van Sterigenics die terechtstonden voor de gifaffaire hebben geen spijt betuigd tijdens het proces.

Enkele jaren geleden kwam het OM al tot een schikking met het bedrijf. Sterigenics zou twee miljoen euro moeten betalen en beide directeuren zouden een werkstraf krijgen van honderd uur. Alleen ging de minister niet akkoord met die deal.

