Samantha Steenwijk viert groot feest na finale The Voice: 'Ik lag pas om half 7 in bed'

DEN HAAG - De Haagse zangeres Samantha Steenwijk verloor in de finale van The Voice of Holland van haar rivaal Jim, maar ondanks haar tweede plek was het feest groot. 'Ik was zaterdagochtend pas rond 6.30 uur in het hotel', zegt ze tegen Omroep West. 'Ik ben superblij en dankbaar voor deze plek.'

Vlak na de finale van The Voice kreeg Samantha nog een grote verrassing te horen: ze mag dit jaar zingen bij Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome in Amsterdam. 'Ik hoorde het vlak na de finale. Hierdoor heb ik toch een beetje gewonnen', zegt de zangeres enthousiast. 'Ik vind het echt een hele eer dat de familie Hazes het goed vindt dat ik zijn nummers mag zingen. Hazes maakt de beste muziek. En dat je zijn liedjes mag vertolken op zo'n podium is natuurlijk fantastisch.'



We hebben het echt flink gevierd, ik heb nog Why tell me why gezongen Samantha Steenwijk

'Moeite met afscheid nemen'

Na het mooie nieuws barstte vrijdagavond het feest los samen met de andere kandidaten en de coaches van The Voice of Holland. 'We hebben het echt flink gevierd. Ik heb nog Why tell me why van Anita Meyer gezongen met Wendy van Dijk', zegt ze lachend.

'Zaterdag had ik een beetje een 'offday'. Ik had een beetje een kater, maar ik heb ook altijd moeite met afscheid nemen. Het hele Voice-avontuur is voorbij, maar ik heb er heel erg van genoten. Die druk om elke week te presteren, vond ik wel mooi.'

En hoe vult Samantha deze eerste vrijdag zonder de Voice in? Met The Voice, natuurlijk! 'Ik heb eerst nog wat besprekingen en een afspraak met kandidaten van The Voice. En misschien ga ik wel de finale terugkijken, want daar heb ik door alle drukte nog geen tijd voor gehad. De vrijdag staat dus alsnog in het teken van The Voice. Maar dat staat mijn hele leven nog door de vele interviews en andere afspraken.'

