Vlaggen halfstok voor Ruud Lubbers

DEN HAAG - Op hoofdgebouwen van de overheid hangen dinsdag de vlaggen halfstok in verband met de uitvaart van oud-premier Ruud Lubbers. Dat blijkt uit de vlaginstructie die minister-president Mark Rutte heeft vastgesteld.

De begrafenis van Lubbers is dinsdag in familiekring. Daaraan voorafgaand is er voor genodigden om 12.00 uur een besloten herdenkingsdienst in de katholieke Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam. Maandag kan het publiek afscheid nemen.

Ruud Lubbers overleed woensdag op 78-jarige leeftijd. De CDA'er was van 1982 tot 1994 minister-president.





