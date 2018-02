'Klap in het gezicht' voor Kai Verbij bij olympisch debuut

HOOGMADE - Na het goud, zilver en brons van Sotsji maakten de Nederlandse sprintmannen in Zuid-Korea op de 500 meter een pas op de plaats. Ronald Mulder, Kai Verbij uit Hoogmade en Jan Smeekens kwamen in de Gangneung Oval niet verder dan respectievelijk de zevende, negende en tiende positie. 'Het is toch een klap in het gezicht als Lorentzen zo hard rijdt en wij als Nederlanders er zo ver achter zitten', zei Verbij, daarbij doelend op de winnende tijd van 34,41 van de Noorse schaatser.

Voor de Hoogmadenaar was het zijn eerste wedstrijd sinds hij eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi een liesblessure opliep. 'Je weet gewoon niet wat je kan. Mijn opening was heel goed en daar ben ik heel blij mee. Daar was ik het meest onzeker over. Het rondje was niet goed. Ik heb te weinig wedstrijdritme gehad. Misschien heb ik ook wel iets te voorzichtig gereden. Ik denk niet dat iemand me echt iets kwalijk kan nemen', aldus de sprinter van Team Plantina, die vrijdag ook nog deelneemt aan de olympische 1000 meter.

'Ik moet snel de knop omzetten en me richten op die afstand. Ik moet op scherp staan, want met zo'n rondje kom ik er dan niet. Die Noren en die Koreanen waren echt heel erg goed.' De 1000 meter is voor Verbij van extra belang. De geboren Leiderdorper werd eind januari door schaatsbond KNSB aangewezen voor het WK sprint van maart in Changchun, maar dan moet hij in Pyeongchang wel vormbehoud tonen. Dat houdt in dit geval in dat de 23-jarige Verbij bij de Spelen in een gecombineerd klassement over de 500 en 1000 meter in de top drie moet eindigen.