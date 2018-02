Nederlands elftal niet langer in Grand Hotel Huis ter Duin en bij Quick Boys

Oranjespelers vertrekken vanuit Huis ter Duin. (Foto: ANP)

Quick Boys Katwijk. (Foto: Orange Pictures)

Per direct naar Zeist

Sinds 1987 bivakkeerde Oranje in Huis ter Duin en maakte het gebruik van de velden van amateurvereniging Quick Boys. 'We zijn blij dat we daar al die tijd welkom zijn geweest. We hebben er een uitstekende accommodatie aan gehad en ook op het veld van Quick Boys voelden we ons thuis. Maar nu gaan we naar Zeist; terug naar huis, waar we horen', aldus KNVB-directeur Eric Gudde.'Ik meen het oprecht dat we er trots op zijn zo veel jaren te hebben samengewerkt', laat Huis ter Duin-directeur Stephan Stokkermans weten. 'Ons hotel is het huis geweest waar het Nederlands elftal vele hoogtepunten heeft beleefd en gevierd. We hadden graag gehad dat de KNVB was gebleven, maar snappen de keuze voor een eigen accommodatie.'

De eerste keer dat Oranje zich meldt in Zeist is eind maart. Dan bereidt de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zich voor op een vriendschappelijke wedstrijd met Engeland.

