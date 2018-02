Arrestaties na Turkse demonstratie op Haags Malieveld

DEN HAAG - De politie heeft tien mensen opgepakt na een Turkse demonstratie zondag op het Malieveld in Den Haag. Het protest verliep zonder problemen, maar drie kwartier na afloop raakten mensen slaags. Daarbij raakte ook iemand gewond, laat de politie maandag weten.

De tien verdachten zijn allemaal mannen. Zeven worden verdacht van openlijke geweldpleging. Onder hen is ook de gewonde. Vijf zitten er nog vast. Drie anderen werden opgepakt wegens het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie. Zij zijn weer vrij.

De politie onderzoekt wat de aanleiding was voor het geweld. Onbekend is waartegen de demonstratie was gericht.

LEES OOK: Demonstratie in Den Haag tegen inval Turkije in Syrië