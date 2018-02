Sportcampus Zuiderpark krijgt Wall of Fame

DEN HAAG - Volleyballer Reinder Nummerdor, darter Raymond van Barneveld en schaatser Carl Verheijen. Deze sporters prijken vanaf dinsdag op de Wall of Fame in de Haagse Sportcampus Zuiderpark.

In totaal worden in de campus 145 Haagse sporters geëerd. Ze zijn vereeuwigd in de vorm van een ster waarop de sportprestaties staan genoemd.

De sporters zijn wereldkampioen, Europees kampioen en/of medaillewinnaar op de Olympische Spelen. 'Van 1906 tot nu', zegt een woordvoerder van het sportcomplex. De jongste sporters op de muur zijn hockeyers Sem van der Ven en Jorrit Croon. 'Bijna de hele wand hangt vol, maar er is gelukkig ook nog ruimte voor nieuwe sporters.'



Inspireren

De sportcampus werd afgelopen juni geopend. 'De wand moet studenten en sporters inspireren. We hopen dat het werkt.'

Dinsdagmiddag wordt de muur onthuld. Tijdens de onthulling zijn onder andere zwemster Ria van Velsen (74) en zwemmer Wieger Mensonides (79) aanwezig.

LEES OOK: Jong en oud komt af op open dag van net geopende Sportcampus Zuiderpark