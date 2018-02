'Noord-Koreaanse toestanden in Noordwijk': raad mag niet in kwaad daglicht

NOORDWIJK - Noord-Koreaanse toestanden in Noordwijk, vindt CDA-raadslid Lenie Zoetendaal. 'Echt schandalig dat dit niet mag.' Zoetendaal is onaangenaam getroffen door het aannemen van een motie waarin staat dat 'acties waardoor de gemeente in een kwaad daglicht' wordt gesteld 'nadrukkelijk' worden afgekeurd.

Het lijkt er daarmee sterk op dat Noordwijk een 'commissie van mooipraterij' wil aanstellen die eerst moet beoordelen wat raadsleden wel en niet mogen zeggen, stelt het raadslid. 'Dat is natuurlijk bizar.'

De aanleiding van de rel is dat Zoetendaal optrad in het televisieprogramma De Monitor. Dat ging over het schrijnend gebrek aan sociale woningen in de gemeente. Gevolg is dat mensen die dakloos zijn geworden nu soms in tuinhuisjes, vakantiewoningen of bij vrienden op de bank moeten verblijven. De gemeente erkent in het programma het probleem en stelt dat er de komende jaren honderden woningen bijkomen.



Extra schrijnend

Zoetendaal wijst erop dat dit veel te weinig is en dat het probleem daarmee niet wordt opgelost. Wat de zaak extra schrijnend maakt is volgens haar dat hotel De Zuid – waar veel kwetsbare groepen onderdak vonden – is gesloopt en dat op deze plek nu zeer luxe appartementen worden gebouwd. Doordat De Monitor aandacht aan dit probleem schonk kwam volgens Zoetendaal een heikele kwestie 'open en bloot' te liggen.

Burgemeester Jan Rijpstra van Noordwijk ontkent ten stelligste dat raadsleden nu niets negatief meer over de gemeente kunnen zeggen – als dat al mogelijk zou zijn. Volgens hem is er iets anders aan de hand. De raad wilde met Zoetendaal in debat gaan over haar uitspraken, die volgens hem ook feitelijk niet kloppen. Want, zo stelt Rijpstra: Er worden juist wél veel goedkopere woningen in de gemeente gebouwd. Het raadslid zou hebben geweigerd om aan die discussie mee te doen.



Mond dichtgehouden

Rijpstra: 'Zij heeft de mond dichtgehouden. Dus dat was voor de raad jammer. Ik vond dat ook jammer want je hebt niets te verbergen, dus ga met elkaar in debat. En de raad heeft een motie aangenomen waarin ze eigenlijk zegt van 'wij vinden het jammer dat u dit gezegd en gedaan heeft', wij keuren dat af’.'

Wat de consequenties nu zijn als Zoetendaal toch nog kritische uitspraken doet over de woningbouw in Noordwijk, is niet helemaal duidelijk. Lachend: 'U ziet het: ik bibber en beef. Maar ik heb gelukkig haar op mijn tanden. Dus het valt erg mee.'



Kwetsbare Noordwijkers

Wat er in ieder geval niet gaat gebeuren is dat het raadslid haar mond gaat houden. Zij blijft opkomen voor kwetsbare Noordwijkers, zonder woning. 'Ik laat mij de mond niet snoeren. Want ik sta hier achter. Ik sta voor deze mensen.'