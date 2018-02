ADO test voormalig Feyenoord-speler John Goossens

DEN HAAG - John Goossens traint vanaf deze week mee met de selectie van ADO Den Haag. De 29-jarige oud-Feyenoorder zit sinds zijn vertrek bij Chicago Fire zonder club. Aan het eind van de week wordt bekeken of beide partijen met elkaar in zee gaan, meldt ADO.

Goossens werd opgeleid bij Ajax, maar de linksbenige middenvelder kwam nooit uit voor de Amsterdamse hoofdmacht. Hij speelde vervolgens wel 102 eredivisieduels, respectievelijk voor NEC (72) en Feyenoord (30). De voormalig jeugdinternational staat bekend om zijn begaafde traptechniek.

De laatste jaren zocht Goossens zijn geluk in het buitenland. Zo voetbalde hij in India bij Pune City en in Roemenië bij FC Voluntari. Afgelopen winter verliet hij de Verenigde Staten, sindsdien is hij clubloos. In 181 officiële wedstrijden als profvoetballer maakte Goossens 35 goals.

