Herinrichting route Kijkduin-Houtrust eind maart van start

DEN HAAG - De drukke route Kijkduin-Houtrust gaat eind maart op de schop. Het gaat om de route die loopt van de Machiel Vrijenhoeklaan ter hoogte van de Kijkduinsestraat, over de Sportlaan tot en met de Segbroeklaan. De werkzaamheden in Den Haag starten op 26 maart.

Dagelijks maken 20.000 voertuigen gebruik van de route. Met verschillende aanpassingen wordt de weg overzichtelijker en veiliger. Zo worden er rotondes geplaatst en wordt er een ventweg aangelegd. Er komen vrijliggende fietspaden en betere oversteekplaasten voor voetgangers.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, worden de werkzaamheden opgedeeld in negen delen. Bewoners in de directe omgeving krijgen te maken met afsluitingen en extra verkeersdrukte. Ook op andere plekken in Den Haag kan de verkeersdrukte toenemen en in de spits leiden tot extra reistijd.



Bereikbaarheid

De Gemeente Den Haag doet er alles aan om te zorgen dat de stad bereikbaar blijft. Er worden elektronische routeborden ingezet die aangeven welke route op dat moment de snelste is. Verder is er een speciale website met alle informatie over de werkzaamheden, de planning, omleidingsroutes en actuele vertragingstijden.

Naar verwachting is de herinrichting van de route eind april 2019 afgerond.

LEES OOK: Wekenlange verkeerschaos op komst: Haagse Raamweg en omgeving op de schop