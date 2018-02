West Wekker: Tiener gesnapt na levensgevaarlijke treinsurfactie en uitspraak in zaak Sterigenics

REGIO - Goedemorgen! Het is weer tijd om op te staan, tijd voor een nieuwe dag. Wij praten je daarom helemaal bij in deze West Wekker van dinsdag 20 februari.

1. Tiener gesnapt na levensgevaarlijke treinsurfactie

Een 17-jarige jongen uit Delft wordt ervan verdacht dat hij aan de buitenkant van treinen zou hebben meegereden. Hij zou zeker twee keer hebben 'gesurft' op een trein, in november tussen Schiedam en Delft en in januari tussen Lage Zwaluwe en Zevenbergen. Hij filmde beide ritten en zette die beelden op YouTube.

2. Nederlands Elftal niet langer in Grand Hotel Huis ter Duin en bij Quick Boys

Het Nederlands Elftal neemt afscheid van het Noordwijkse Grand Hotel Huis ter Duin en de trainingsaccommodatie van Quick Boys in Katwijk. Vanaf heden slaapt en traint Oranje op de KNVB-campus in Zeist.

3. Tientallen mensen demonstreren tegen politiegeweld na dood Haagse Paul Selier

Bij een demonstratie tegen politiegeweld waren gistermiddag op het Malieveld zo'n tachtig demonstranten aanwezig. Dat is flink minder dan de organisatie verwacht had. Aanleiding voor de actie was het overlijden van de 39-jarige Hagenaar Paul Selier die begin deze maand na zijn arrestatie in Waddinxveen stierf. Opvallend was de publicatie van het AD gisterochtend. Daarin werd gezegd dat Paul Selier verslaafd was aan cocaïne en dat hij vaak in een isoleercel werd opgesloten.

4. Uitspraak in rechtszaak Sterigenics

Vandaag doet de rechter uitspraak in de zaak Sterigenics. Het bedrijf dat was gevestigd in Zoetermeer stootte jarenlang een te grote hoeveelheid van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide uit. Het bedrijf liet in de rechtszaal weten de zaak te betreuren, maar wijst vooral naar de gemeente Zoetermeer. Het Openbaar Ministerie heeft een geldboete van 1,2 miljoen euro geëist tegen Sterigenics en een boete van 80.000 euro tegen de gemeente Zoetermeer.

5. Sportcampus Zuiderpark krijgt Wall of Fame

Volleyballer Reinder Nummerdor, darter Raymond van Barneveld en schaatser Carl Verheijen. Het zijn een aantal namen die op de Wall of Fame in de Haagse Sportcampus Zuiderpark zullen prijken. De muur, waarop 145 Haagse sporters worden geëerd, wordt vanmiddag onthuld.

Weer: We beginnen de dag met wolkenvelden maar in de loop van de dag zullen er ook weer perioden met zon aanbreken. Dit alles bij een oostenwind die zwak tot matig zal zijn. Het wordt op de meeste plaatsen zo'n zes graden.

Vanavond op tv: Team West

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.