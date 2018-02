Minister Van Nieuwenhuizen ontvangt sleutel van Gouda tegen afsluiting toerit 11 Gouda

GOUDA - Ondernemers uit Gouda en omgeving hebben maandagavond aandacht gevraagd voor hun zorg over het mogelijk afsluiten van 'toerit 11', waarbij het verkeer uit Gouda niet meer rechtstreeks de snelweg A12 op kan richting Den Haag of naar A20 Rotterdam. Dit werd gedaan door de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) een grote sleutel van de stad Gouda aan te bieden.

In de plannen van Rijkswaterstaat om het fileprobleem op de A20 tussen Moordrecht en Gouda en vice versa aan te pakken, bevat een van de drie denkrichtingen het schrappen van de toerit 11. Volgens de ondernemers zal dit ernstige consequenties hebben voor de doorstroming van het verkeer uit Gouda. Het verkeer wordt dan namelijk gedwongen de parallelstructuur te gebruiken met snelheidsbeperkingen, veel bochten, verkeerslichten en een brug die regelmatig opengaat.

Voorzitter van Gouda Onderneemt Nico Voogt, sprak namen ondernemers in heel Midden Holland: 'De minister heeft de sleutel in handen voor de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer van en naar Gouda. Wij vragen de minister om simpelweg die ene denkrichting uit de plannen te halen. De economische gevolgen zijn te groot voor Gouda en de gehele regio.'

Petitie

Inmiddels hebben bijna 5000 mensen de online petitie ondertekend tegen de afsluiting van de toerit. In slechts een paar weken tijd hebben duizenden mensen de moeite genomen hun ongenoegen te uiten over dit specifieke onderdeel van het plan van Rijkswaterstaat. Zowel de gemeente Gouda als de verenigde ondernemers uit de gehele regio dienden een zienswijze in bij Rijkswaterstaat waarin alle argumenten op een rijtje staan.

Minister Van Nieuwenhuizen gaf aan open te staan voor de zorg en zegde een ontmoeting toe om mogelijke alternatieven die Gouda Onderneemt aan het schetsen is, te bespreken.