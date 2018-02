Deel dit artikel:











Acht jaar cel geëist tegen verdachte die 25-jarige man met schroevendraaier stak Vrouwe Justitia | Foto:ANP

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie eist acht jaar cel tegen de man die in mei vorig jaar een 25-jarige man in het centrum van Den Haag met een schroevendraaier stak. Het slachtoffer werd gestoken naast zijn hart in zijn long. Hij liep daarbij een klaplong en een gebroken rib op.

De verdachte en het slachtoffer kennen elkaar al langer van de daklozenopvang en hebben al langer een conflict met elkaar. Eind maart vorig jaar had de verdachte het slachtoffer al eens geslagen met een stok. Op 25 mei resulteerde een nieuwe confrontatie tot een steekpartij met een schroevendraaier in Den Haag. Die avond wacht de verdachte met twee andere mannen bij de daklozenopvang op het slachtoffer. Ze hebben gedronken en worden weggestuurd door beveiligers, maar ze blijven in de buurt rondhangen. Wanneer ze het slachtoffer zien, gaan ze op hem af. Ze duiken achter hem aan de bosjes in, waar het slachtoffer uiteindelijk wordt gestoken naast zijn hart in zijn long. Het scheelde letterlijk een paar milimeter of het slachtoffer was overleden.

Poging tot moord Volgens de officier van justitie blijkt uit alles dat de verdachte het slachtoffer echt dood wilde hebben en was het dus een poging tot moord. Daar komt nog bij dat hij inmiddels in de gevangenis heeft gezegd dat hij het slachtoffer echt gaat doodmaken zodra hij vrij komt. Het Openbaar Ministerie eist acht jaar cel tegen de verdachte die heeft gestoken. De tweede verdachte hoorde acht maanden cel waarvan drie voorwaardelijk tegen zich eisen. De derde verdachte is tot op heden nog niet aangehouden. Over twee weken is de uitspraak.





