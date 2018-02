'Musical Haganum is een leerzame en een onvergetelijke ervaring'

Première van de musical In It To Win It | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Na maanden van voorbereidingen was het maandagavond zo ver: de première van de schoolmusical In It To Win It. Zo'n 350 leerlingen van het Haganum in Den Haag stonden op het podium van een uitverkocht Zuiderstrandtheater.

De vraag was of ze er klaar voor waren? Een week geleden tijdens de repetities vond docent en regisseur Piet Raphael het nog waardeloos. Maar gelukkig meende hij dat niet, maar was het volgens een van de leerlingen om iedereen op scherp te zetten: 'We snappen het wel, want hij werkt hier al meer dan een jaar aan. En dan wil hij dus ook wel dat het goed gaat. En dan moet hij een beetje streng zijn, want anders gaat het ook niet lukken.'

Voor de meesten is het de eerste keer dat ze voor een zaal van duizend mensen spelen: 'Ik heb nog nooit voor zo'n groot publiek opgetreden alleen, maar ik denk dat het wel goed komt.'



'Echt heel gaaf'

Hoewel er technisch wel wat mis gaat tijdens de voorstelling, reageert het publiek enthousiast. En zelf zijn de leerlingen halverwege ook enthousiast: 'Het was echt heel gaaf. De zenuwen zijn nu wel weg. Het is zo'n gevoel dat je krijgt op het podium, dan ga je er gewoon voor.'

Regisseur Raphael is dan ook erg tevreden. Hij straalt helemaal als hij het over zijn 'kinderen' heeft. Het belangrijkste dat voor hem telt is dat de hele aanloop naar de voorstelling er toe heel leerzaam is en dat ze onvergetelijke ervaring meekrijgen.