Huishouden in Den Haag betaalt 125 euro meer waterschapsbelasting dan in Leiden

DELFT - Huishoudens zijn dit jaar meer kwijt aan waterschapsbelasting. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de begrotingscijfers van de waterschappen. Inwoners van het hoogheemraadschap Delfland, waaronder Den Haag, Delft en het Westland vallen, zijn het meest kwijt.

In Delfland betaalt een gezin met een eigen woning van 250.000 euro 468 euro waterschapsbelasting. In het Hoogheemraadschap van Rijnland, waar Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden en de Bollenstreek onder vallen, betaalt een gezin een stuk minder waterschapsbelasting: 343 euro. In de Krimpenerwaard en Nieuwerkerk aan den IJssel ben je in een meerpersoonshuishouden 432 euro kwijt.

Het gemiddelde tarief in Nederland voor een gezin met een eigen woning van 250.000 euro bedraagt 359 euro. Dat is 1,2 procent meer dan vorig jaar. Voor een alleenstaande met een eigen woning is de stijging 1,8 procent. Huishoudens met een huurwoning betalen minder. Een gezin in een huurhuis is gemiddeld 257 euro kwijt, een zelfstandig wonende huurder 144 euro.



Zo'n 2,8 miljard euro

De waterschappen verwachten in 2018 in totaal zo'n 2,8 miljard euro aan belasting te heffen. Dat is een stijging van ruim 2,5 procent ten opzicht van vorig jaar.