Jochem Myjer is 'sterk merk', cabaretier stijgt sterk op nationale ranglijst

LEIDEN - Actrice Carice van Houten uit Leiderdorp en de Leidenaren Jochem Myjer en Armin van Buuren zijn de sterkste 'merken' in onze regio. Dit blijkt uit het tweejaarlijkse Cultuursector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 3.450 volwassen Nederlanders.

Myjer maakt van deze drie de grootste sprong in de lijst. Twee jaar geleden stond de cabaretier nog op plaats negentien, nu op plek acht. Een plaats achter Van Houten. Armin van Buuren bezet in de top tien van cultuurmakers met de sterkste reputatie de laatste plaats.

De 71-jarige komiek André van Duin is de populairste Nederlander, gevolgd door tv-presentatrice Chantal Janzen en zanger Guus Meeuwis. ‘Waarschijnlijk onbewust volgt André van Duin perfect de regels van het bouwen van een sterk merk. Hij weet zich continu te vernieuwen en blijft zijn brede achterban verrassen’, vertelt merkadviseur Hendrik Beerda. ’Naast zijn succesvolle tv-optredens in Heel Holland Bakt en De Wereld Draait Door verraste hij de Nederlandse tv-kijker afgelopen jaar met zijn serieuzere rol in de serie Het geheim van Hendrik Groen. Ondanks de dalende kijkcijfers is televisie voor topmerken nog steeds hét medium om bij het brede publiek een sterk imago te kweken. De populariteitsgroei van Chantal Janzen heeft zij vooral te danken aan haar televisieshows.’

