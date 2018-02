Vrijspraak gemeente Zoetermeer in zaak gifbedrijf Sterigenics

Vestiging Sterigenics in Zoetermeer | Foto: ANP

ZOETERMEER - De gemeente Zoetermeer is vrijgesproken van nalatigheid in de kwestie rond chemisch bedrijf Sterigenics. De rechtbank in Den Haag legde daarom dinsdag geen boete op. Sterigenics stootte jarenlang een te hoge concentratie uit van een kankerverwekkende stof.

Volgens de rechter kan een gemeente alleen strafbaar worden gesteld als er sprake is van een levensbedreigende situatie. En dat was niet zo, oordeelde de rechtbank. 'Er is geen causaal verband vastgesteld tussen de uitstoot van ethyleenoxide en mensen met kanker,' zo zei de rechter.

Er is dus geen mogelijkheid om de gemeente te vervolgen. Daarom is er ook geen straf opgelegd. Omwonenden van het bedrijf zijn teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. 'Het is zuur dat de gemeente hier gewoon mee weg komt,' zegt Agnes Bruijn van het actiecomité Sterigeniks.



Onrust over stof

De hogere uitstoot van de kankerverwekkende stof leidde bij hen tot onrust, omdat Sterigenics midden in een woonwijk stond. Volgens het bedrijf waren de gezondheidsrisico’s voor omwonenden nihil. Diverse onderzoekers verschillen daarover van mening.

Omdat de gemeente op de hoogte was van de schadelijke concentraties die Sterigenics uitstootte en niets deed, moest in 2010 de verantwoordelijke milieuwethouder Frank Speel (CDA) aftreden. Tijdens het proces zei de officier van justitie dat de gemeente had moeten waarschuwen, desnoods 'een bord plaatsen bij het bedrijf: pas op hier wordt met uw leven en uw gezondheid gespreeld'



Topmannen Sterigenics

Het bedrijf reinigde tot 2010 medische apparatuur en kleding in een pand op de Storkstraat. Door een defect aan de naverbrandingsinstallatie werd tussen 2004 en 2009 een te hoge concentratie van het kankerverwekkende ethyleenoxide verspreid via de noodpijp.

Tegen twee topmannen van Sterigenics was een werkstraf van 100 uur geëist. Rudolf N., de oud-directeur, hield tijdens het proces vol dat hij, ondanks maandelijke reportages, niks wist van de te hoge uitstoot. Veiligheidsman Hans A. verklaarde dat hij niet de bevoegdheid had om het hele productieproces stil te leggen. De twee werden dinsdag vrijgesproken.



Gedoogd

Volgens de rechter heeft de gemeente de te hoge uitstoot van ethyleenoxide steeds gedoogd. 'Sterigenics heeft continue overleg gehad met de ambtenaar van de milieuafdeling van de gemeente. Het bedrijf was in de veronderstelling dat de gemeente akkoord was met de uitstoot, daarom valt hen niets te verwijten.'



