Mysterieuze tekens aangetroffen op huizen

Waar de cirkels voor dienen, is niet duidelijk. (Foto: Twitter politie Wijkagent Scheveningen)

DEN HAAG - Op meerdere huizen op Scheveningen zijn tekens gezet op de muren. Het gaat om een soort omcirkeling.

Het gaat om huizen in de Visserijbuurt, laat wijkagente Yvonne Heemskerk dinsdag op Twitter weten. Het is niet duidelijk wat de tekens aangeven. Ze vraagt of iemand gezien heeft wie de tekens op de muren zette.

Vorig jaar werden er ook al vreemde tekens gezet op de gevels van woningen op Scheveningen, toen aan de Doornstraat. Toen ging het om kruisjes en rondjes. 'Zelf heb ik vijf tekens aangetroffen in de wijk', vertelt Heemskerk. 'Het is nog niet duidelijk om hoeveel het daadwerkelijk gaat.'



Broodjeaapverhaal

Er is al eens eerder ophef geweest vanwege tekens op huizen en het gerucht dat dit herkenningstekens zouden zijn van inbrekers. Dat bleek een broodjeaapverhaal.

'Mijn bericht heeft als doel om de alertheid van de burger verscherpen', legt Heemskerk uit waarom ze hier aandacht aan besteedt. 'Dit zijn vragen die ik krijg uit de wijk en waar men gelukkig bij stilstaat. De politie is blij met de bereidheid van burgers om zaken te melden! Datzelfde geldt voor deze tekens.'