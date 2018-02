Deel dit artikel:











Moordverdachte mag proces in vrijheid afwachten Kruising Escamplaan met Leyweg

DEN HAAG - Wendell G. (55), de man die verdacht wordt van de dood van zijn vriendin, de 42-jarige Olena Lyubysheva in januari 2017 op de Leyweg in Den Haag, mag zijn proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechter maandag beslist.

Na de dood van de Russische Lyubysheva werden naast G. ook twee vrouwen aangehouden. Die kwamen al vrij snel op vrije voeten, maar blijven nog wel verdachte. Volgens de advocaat van G. wordt er nu nader ondezoek gedaan naar de twee. Omdat dat nog zeker zes maanden zal duren en omdat uit forensisch onderzoek nu blijkt dat G. het slachtoffer niet getrapt zou hebben, heeft de rechter hem op vrije voeten gesteld.G. zat in totaal zo'n 13 maanden in voorarrest. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

'Vrouwen hadden ruzie' Volgens G. hadden de vrouwen en het slachtoffer ruzie met elkaar en zou hij geprobeerd hebben die te sussen. De groep had flink gedronken en G. beweert dat hij in slaap is gevallen. Toen hij wakker werd, vond hij zijn vriendin zwaar gewond, is zijn verhaal. LEES OOK: Verdachte moord Leyweg: 'Twee moordenaars lopen buiten en ik zit al zeven maanden vast'