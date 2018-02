Parkpop Saturday Night haalt Jason Donovan naar Den Haag

DEN HAAG - Voormalig popidool Jason Donovan treedt 23 juni, de zaterdag voor Parkpop, op in het Zuiderpark in Den Haag tijdens het gloednieuwe festival Parkpop Saturday Night.

Donovan deed in de jaren tachtig menig meisjeshart sneller kloppen. Hij maakte onder meer naam met zijn rol in de soap 'Neighbours', werd als zanger bekend met zijn 'Especially for you'-duet met Kylie Minogue en had in 1989 een nummer één-hit met 'Too many broken hearts'. Zijn debuutalbum 'Ten Good Reasons' vloog over de toonbank. Al snel werd hij één van de bestverkopende artiesten ooit.



Eerder deze maand maakte de organisatie al de komst van de Britse zangeres Kim Wilde en de Belgische formatie Clouseau bekend. De kaartverkoop van Parkpop Saturday Night is inmiddels gestart.