Het kan min 10 worden, waarschuwt weerman: 'Haal je schaatsen uit het vet'

DEN HAAG - De koudste periode van deze winter komt eraan. Siberische kou verovert de komende dagen langzaam onze regio en kan het -5 tot -10 graden worden in de nachten. Dat zegt onze weerman Huub Mizee.

Het ziet ernaaruit dat het een langere tijd echt koud winterweer gaat worden. De temperatuur doet de komende dagen telkens een stapje naar beneden en vanaf begin volgende week komt de thermometer overdag nauwelijks boven nul uit. De nachten worden ook steeds kouder en vriest het meestal matig. 'En dat is voor eind februari heel bijzonder', aldus de meteoroloog.

De kou lijkt dus goed op gang te komen, maar voorlopig hoeven we nog niet te verwachten dat we massaal op meren of sloten kunnen schaatsen. 'Dit weekend wordt het al veel kouder en steekt er ook een flinke noordoostenwind op. Hierdoor is het voor het gevoel al erg koud. De wind leidt er ook toe dat water door de golfbewegingen minder snel bevriest. Op ondergelopen weilanden en schaatsbanen gaat het wel lukken en kan volgende week worden geschaatst', aldus Huub Mizee.



Veel zon, geen sneeuw

Als de temperatuur volgende week niet of nauwelijks boven nul komt, dan kan (waar al ijs ligt) de ijslaag juist makkelijker aangroeien vanwege de droge lucht. 'Door de verdamping van vocht krijgt water en ijs een lagere temperatuur dan de luchttemperatuur. Dat betekent dat de ijslaag ook bij temperaturen van net boven nul dikker kan worden.'

Het lijkt erop dat de koude en droge lucht een flinke periode in ons land blijft. 'Het zou wel eens heel lang zonnig kunnen blijven. Sneeuw hoeven we dus niet te verwachten. De winter houdt aan tot in de eerste week van maart', aldus Huub Mizee.