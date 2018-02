Na brandstichtingen: Visserijbuurt Scheveningen begint buurtwacht

DEN HAAG - De politie op Scheveningen heeft samen met de bewoners van de Visserijbuurt een buurtwacht opgezet. Aanleiding voor het surveillanceproject zijn meerdere brandstichtingen in korte tijd in de Scheveningse buurt. 'De hele buurt kijkt mee,' zegt wijkagent Alex van den Ende.

In 2,5 week tijd zijn zeker vijf branden aangestoken in de Visserijbuurt. Een camper en twee auto's gingen in vlammen op, een bouwkeet brandde uit en grof vuil ging in de fik. De politie verspreidde 800 flyers met de oproep om deel te nemen aan een surveillanceproject.

'Ik ga niet zeggen hoeveel mensen er aan meedoen, maar we hebben genoeg reacties gekregen en we zijn al begonnen,' zegt wijkagent Van den Ende. 'Vanaf tien uur 's avonds lopen wijkbewoners rondjes en houden hun ogen en oren open. Wij lopen zelf niet mee en de bewoners dragen ook geen hesjes, zodat ze niet opvallen.'



Billboards

De politie surveilleert zelf ook extra in de Visserijbuurt. Er zijn billboards geplaatst met de oproep om extra alert te zijn en de politie vraagt mensen meteen 112 te bellen bij verdachte situaties. 'We doen het samen en hopen dat het snel weer rustig wordt in de buurt,' zegt Van den Ende.

De laatste brand in de Visserijbuurt was op 12 februari in de Rogstraat. Kort na middernacht werd er brand gesticht in een berg grofvuil op de stoep. Het vuur sloeg over naar een huis, waar drie mensen lagen te slapen. Niemand raakte gewond. De bewoners zitten nog steeds in een hotel.