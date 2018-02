Onderzoek: bereikbaarheid Leiden slecht, fietsen in Delft voelt niet veilig

LEIDEN - Ruim een op de drie ANWB-leden is ontevreden over de bereikbaarheid van Leiden. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek van de bond in 28 gemeenten.

Zowel over het rijden naar het centrum van Leiden als het rijden uit de stad is 35 procent van de deelnemers aan het onderzoek ontevreden of zelfs zeer ontevreden. Met name de Churchilllaan, de Hooigracht, de Morsweg, de Voorschoterweg en de A4 worden als notoire knelpunten genoemd.

Op de fiets moet je volgens de deelnemers aan het onderzoek niet in Delft zijn. Zo'n 37 procent van de leden voelt zich hier niet veilig op de fiets. In Den Haag is dit het geval bij 34 procent van de leden en in Leiden bij 28 procent.



Groen en milieuzone

Positiever zijn de ANWB-leden over het recreatief groen in Den Haag. Op dit gebied scoort de Hofstad hoger dan het gemiddelde. Delft scoort op dit gebied fors lager dan het gemiddelde.

Met het eventueel instellen van een milieuzone in Den Haag, Delft en Leiden kan ongeveer driekwart van de ANWB-leden leven.





