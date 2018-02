Chemicaliën en branders; hoe eng is een drugslab in je buurt?

DEN HAAG - De politie hield afgelopen weekeinde twee mannen uit Alphen aan den Rijn aan na de vondst van 4000 kilo APAA. Daarmee kun je de grondstof voor amfetamine maken. In Alphen aan den Rijn werden bij huiszoekingen ook spullen gevonden die in een drugslaboratorium gebruikt kunnen worden. Politie en brandweer treffen geregeld drugslabs aan in woonwijken. Is dat gevaarlijk? En zo ja, waarom dan? Vijf vragen en antwoorden over het maken van synthetische drugs.

1. Wat voor spul wordt gebruikt in een drugslab?

In een laboratorium worden synthetische drugs gemaakt. XTC of amfetamine zijn alom bekend. Maar er zijn er meer. Meth, LSD, P-2-P, P-C-P, MDEA, MDA, DOB, 2C-B of Nexus. Ze hebben met elkaar gemeen dat het spul ontstaat als je verschillende chemische stoffen mengt en bewerkt. Te denken valt dan aan stoffen met welluidende namen als Piperonylmethylketon (voor XTC) of Benzylmethylketon (voor Amfetamine), maar ook efedrine of ergometrine zijn van die grondstoffen.





2. Waarom is dat gevaarlijk?

Volgens de brandweer is het probleem dat de mensen die met de chemicaliën aan het fröbelen zijn nauwelijks kunnen zien in welk stadium het proces is, zeker als het een vrij amateuristisch lab is . Dat is in een chemisch fabriekje nooit een heel goed idee omdat spullen kunnen ontploffen of ontbranden. Ook kunnen er giftige stoffen ontsnappen.

3. Wat kan er gebeuren met een drugslab in de buurt?

Het is bij de productie van dit soort verdovende middelen belangrijk dat ingrediënten worden gekoeld of juist worden verwarmd. Ook staan er vaak vrieskasten en opslagruimtes waar de chemicaliën geregeld in jerrycans staan opgeslagen. Als er in het productieproces wat misgaat kan er brand uitbreken, chemicaliën hebben de vervelende eigenschap te kunnen ontploffen of 'gewoon' giftig te zijn. Dat is dus een gevaar voor de buurt. Ook kunnen jerrycans gaan lekken met alle gevolgen van dien.

4. Wat voor gevaar is er voor politie/brandweer?

Er worden dus chemicaliën gebruikt die giftig zijn en kunnen ontploffen. Als brandweerman/-vrouw of agent ga je wat omzichtiger te werk als je weet dat ergens chemicaliën liggen opgeslagen. Als je dat niet weet kun je dus voor verrassingen komen te staan. Voor de ontmanteling van de drugslabs is een speciale eenheid van de politie opgeleid, het LFO. Deze Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmanteling doet in CBRN-e incidenten, dat staat voor: Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire stoffen. Die 'e' die er nog bijstaat is de 'e' van explosieve stoffen. Op de website van de politie staat dat de medewerkers zijn getraind en toegerust om op het allerhoogste veiligheidsniveau op te treden.

5. Hoe herken je een drugslab in je buurt?

Een hennepkwekerij kun je nog wel eens ruiken. De zoetige walm slaat geregeld letterlijk door de ramen en over het portiek. XTC en andere synthetische drugs ruiken totaal anders. Dus hoe weet je dan dat er een lab zit? Op de website van de politie staat dat je ook zo’n lab wel degelijk kunt ruiken. Er wordt met een kleine chemische fabriek gewerkt en het stinkt ook chemisch. Bij invallen spreken agenten wel eens van een amandelachtige lucht. Andere spreken weer van een anijsachtige geur. Het advies: merk je dat er een chemisch luchtje uit een pand komt waarvan je niet weet wat daar gebeurt.... Bel dan de politie

Het afgelopen jaar werden bij ons in de regio ook geregeld drugslaboratoria ontmanteld. Afgelopen september werd een laboratorium opgerold in een flat in Den Haag, na een brand werd in Stompwijk een lab gevonden en ook in Driebruggen was het raak. In het Haagse Laak vond de politie een lab middenin een woonwijk.