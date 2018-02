Snel de trein in met je fiets en naar school

Fietser check in om met fiets in R-Net te reizen | ANP: Archieffoto

REGIO - Voor veel scholieren in de regio Gouda- Alphen aan den Rijn is het leven een stuk makkelijker geworden sinds het R-Net daar rijdt. Ze fietsen niet meer naar school, maar stappen lekker met hun fiets in de ruime treincoupes. 'Ik zie ze nog net niet vanaf het perron naar binnen fietsen', vertelt Omroep West verslaggeefster Mariët Overdiep.

Het nieuwe station Boskoop Snijdelwijk ging in december open en sindsdien merken reizigers dat dagelijks jonge fietsers met fiets en al de trein in komen. Lekker makkelijk want je hoeft niets extra's te betalen voor je stalen ros. 'Als ik mijn fiets niet mee zou nemen moet ik in Gouda een half uur naar school lopen,' legt een scholiere uit. 'Nu neem ik de fiets mee en ben ik in tien minuten op school'. Dat laatste is natuurlijk heel belangrijk in het leven van de drukke scholier.Tekst loopt door na Tweet.



De fietsen staan in de weg

Niet alle reizigers zijn er even blij mee. Het gaat namelijk meestal niet om een eenvoudig vouwfietsje dat bescheiden in een hokje wordt neergezet. De huidige scholier heeft vaak een fiets met brede banden en een groot krat voor het stuur. En dat neemt ruimte in.

Dat is ook precies waar sommige reizigers over klagen. De fietsen staan in de weg. 'En als je dan vraagt of je er langs kan of de fiets even opschuift, nou dan kijken ze je aan met een blik van 'Moet dat nou'', moppert een reizigster.

De Nederlandse Spoorwegen kennen de problemen, vertelt woordvoerder Inge Rijgersberg. 'Er wordt enthousiast gebruik gemaakt van het R-Net, het is een kort traject met veel stations en dus veel opstapplekken.' De vervoerder wijst erop dat het maar om een aantal treinen per dag gaat waar het erg druk is. 'Het moet vrijstaan om de fiets mee te nemen', vindt Rijgersberg.



Opdracht provincie Zuid-Holland

Tegelijkertijd wordt wel gekeken naar een oplossing. 'We rijden in opdracht van de provincie Zuid-Holland, dus we gaan met de provincie in overleg.' De provincie laat in een reactie weten dat ook zij signalen hebben ontvangen dat sommige passagiers overlast ervaren van mensen die hun fiets meenemen in de trein.

'Dat is echter wel toegestaan en het is een gewaardeerde service dat reizigers hun fiets mee kunnen nemen. Tegelijkertijd is het vervelend als medepassagiers daar last van ervaren. We gaan met NS in gesprek om samen te bekijken hoe we hier het beste mee om kunnen gaan', aldus een woordvoerder van de provincie.

