Chihuahua Pip bijna doodgeschopt, 'Hij vloog als een voetbal door de lucht' Chihuahua Pip | Foto: Facebook: Barbra van Anrooij

DEN HAAG - Woedend is Barbra van Anrooij uit Den Haag. Een onbekende man heeft haar chihuahua Pip bijna doodgeschopt. Het arme hondje ging 'als een voetbal de lucht in toen het beestje op de Segbroeklaan een plasje deed'. Een bericht hierover op Facebook is al bijna 6000 keer gedeeld.

Afgelopen weekend liet Van Anrooij haar hond uit toen een man woedend werd omdat haar hond ergens plaste. 'Altijd ruimen wij de poepjes van onze hondjes op. Prima als je als dierenhater boos wordt op mij, of mijn vriendin! Maar je schopt geen dieren! Pip heeft haar pootje op drie plekken gebroken en gilde het uit van de pijn.' Het hondje moest met spoed worden geopereerd. Daardoor kreeg Van Anrooij, naast het verdriet om de mishandeling van haar viervoeter, een gepeperde rekening van 2600 euro van de dierenarts. De Haagse is nu op zoek naar de dader en heeft aangifte van de dierenmishandeling gedaan bij de politie. Die laat desgevraagd aan Omroep West weten dat de wijkagent bekend is met de zaak en er mee bezig is.

