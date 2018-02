Shorttracksters uitzinnig na onverwachte medaille: 'Dit is niet te bevatten'

REGIO - Volkomen overwacht wonnen de Nederlandse shorttracksters dinsdag brons op het onderdeel relay. Lara van Ruijven kon het nog maar nauwelijks geloven. 'Hier train je wel vier jaar voor, op het gaafste onderdeel. En dan pakken we brons en we rijden een wereldrecord. Het is niet te bevatten', zei de Naaldwijkse in haar eerste reactie tegenover de NOS, nadat Oranje door diskwalificaties van China en Canada in de A-finale doorschoof naar de derde plaats.

Haar uit Zoetermeer afkomstige teamgenote Yara van Kerkhof vertelde dat de ploeg er stiekem al een beetje rekening mee had gehouden dat het raar kan lopen in de finales van het onderdeel, waarbij penalty's snel worden uitgedeeld. 'We hadden vanmorgen bewust al de schoenen ingepakt waarmee we het podium op moeten. We namen ons voor heel hard te schaatsen in de B-finale, om te laten zien dat we er wel degelijk bij horen.'

Wereldrecord

'. Zo noemde Jorien ter Mors het behalen van een bronzen medaille op de 3000 meter aflossing. 'Onbeschrijflijk. En we rijden ook nog eens een wereldrecord, dat is echt', sprak de Twentse, die al goud won op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen en haar laatste shorttrackwedstrijd reed. Volgens het statistiekenbureau Gracenote is ze de eerste vrouw die in twee verschillende sporten medailles wint op dezelfde Winterspelen.

De equipe van bondscoach Jeroen Otter, met ook nog Suzanne Schulting en reserve Rianne de Vries, reed een ijzersterke B-finale. De schaatssters namen vanaf de eerste ronde de leiding en stonden deze niet meer af. De zege kreeg extra cachet door de tijd van 4.03,471, een wereldrecord. Met die winst in de B-finale eindigde Oranje in de totaalstand als vijfde, maar de chaotische verwikkelingen in de A-finale zetten de verdeling van de medailles volledig op zijn kop.

De jury nam na de finale, waarin Zuid-Korea als eerste over de meet kwam vóór China, ruim de tijd om de beelden van valpartijen te analyseren en kwam tot het harde oordeel dat China en Canada uit de uitslag moesten worden geschrapt. Met als gevolg een uitbarsting van vreugde bij de Nederlandse shorttracksters langs de baan. Ze klommen in extase op de kussens om hun medaille te vieren.

