Eeuwenoud skelet gevonden? Dit wordt ermee gedaan

NOORDWIJKERHOUT - Bij het planten van nieuwe bomen in het centrum van Noordwijkerhout is deze week een skelet gevonden. De beenderen werden aangetroffen op de Dorpsringweg aan de zuidkant van de Witte Kerk. Het skelet is vermoedelijk van een graf dat enkele eeuwen geleden bij de kerk hoorde. De Universiteit Leiden gaat de komende tijd onderzoek doen naar de herkomst van de beenderen. Maar hoe gaat zoiets in zijn werk?

Het onderzoek wordt gedaan door fysisch antropoloog Barbara Veselka, die werkzaam is bij de Universiteit Leiden. Volgens haar is het skelet in goede staat, maar is er nog weinig te zeggen over de herkomst.

'De conservering van de botten was echt prima', legt ze uit. 'Het bot was heel hard. De kist was wel vergaan, daar was alleen nog een bruine verkleuring van te zien.'



Onderzoek

De komende tijd gaat Veselka onderzoek doen naar het skelet en wordt er mogelijk meer duidelijk over onder meer het geslacht, leeftijd, lengte en genetische samenstelling. Studenten van de universiteit mogen meekijken met de fysisch antropoloog, zo benadrukt ze.

Voor dergelijke onderzoeken zijn verschillende methoden, die afhankelijk van hoe oud het skelet is, worden gebruikt.



300 per jaar

Maar het is zeker niet de eerste keer dat ze onderzoek doet naar dergelijke skeletten. Sterker nog: 'Ik onderzoek er zo'n 300 per jaar', zegt Veselka. 'Dat klinkt misschien als veel, maar voor mij het is mijn dagelijkse werk. En het heeft overigens nooit betrekking op rechtszaken. Ik onderzoek vooral de geschiedkundige kant.'

Afhankelijk van hoeveel geld de gemeente wil besteden aan onderzoek, kan Veselka haar werk doen. En als het onderzoek erop zit? 'Dan wordt het skelet weer herbegraven. Vaak zo dicht als mogelijk in de buurt van de vindplaats.'

