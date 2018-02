Man met opvallende helm overvalt New York Pizza Nieuwerkerk a/d IJssel

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - De man die eind december New York Pizza in Nieuwerkerk aan den IJssel overviel, droeg een opvallende helm. De politie hoopt dat hij aan de hand van die helm herkend wordt. De man bedreigde het personeel met een vuurwapen en ging er vandoor met geld uit de kassa.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De overval vindt plaats op woensdagavond 27 december bij de pizzeria in winkelcentrum Dorrestein. Om 20.45 uur zijn er nog vier medewerkers aanwezig. Plotseling komt er een gewapende man binnen. Hij richt meteen zijn wapen op de slachtoffers en roept dat het om een overval gaat. De jonge medewerkers doen meteen hun handen omhoog.

De manager komt uit zijn kantoor en moet de inhoud van de kluis afgeven, maar die is er helemaal niet. Dan wil de overvaller dat hij het geld uit de kassa in een plastic tas stopt. Hij blijft dreigen met zijn wapen en maakt daarmee zenuwachtige bewegingen, omdat hij wil dat het sneller gaat.



Handlanger op scooter

Als al het geld in de tas zit, vraagt hij nog een keer om de kluis, terwijl hij blijft dreigen met zijn wapen. Als hij inziet dat die er echt niet is, gaat hij er vandoor. Buiten staat een handlanger met een donkere scooter klaar. De overvaller springt achterop en ze rijden weg langs het winkelcentrum.

De overval heeft een behoorlijke impact op het jonge personeel, vertelt bedrijfsleider Lisette: ‘Ze zijn heel erg geschrokken. Ze werken wel weer allemaal. Maar je kunt je voorstellen dat de schrik erg hoog zit. Ze zijn super alert als er iemand binnenkomt. Zulke gasten hebben echt niet in de gaten wat het met iemand doet. Waarschijnlijk hebben ze er over een jaar nog last van, en die gozer is het waarschijnlijk na vijf minuten weer vergeten. Die denkt ‘kassa’ en is weer weg.’



Opvallende helm

De overvaller is een licht getinte man van tussen de 18 en 22 jaar en ongeveer 1.85 tot 1.90 meter lang. Hij draagt een zwarte jas en er is een grijze capuchon te zien. Zijn spijkerbroek is grijs en zijn schoenen hebben witte zolen. Hij heeft een zwarte sjaal voor zijn gezicht en draagt zwarte handschoenen met een grijs logo van Nike.

Het meest opvallend is zijn witte helm met zwarte blokjes en in zwarte letters het woord URBAN. Op de pet die hij daar onder draagt staan gekleurde letters. De politie hoopt dat u hem herkent aan zijn kleding of helm. Ook getuigen van de overval worden gevraagd om zich te melden.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem