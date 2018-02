Overvaller benzinestation Total Den Haag duidelijk in beeld

DEN HAAG - De verdachte van de overval op benzinestation Total aan de Calandstraat in Den Haag is duidelijk in beeld gebracht door bewakingscamera’s. De man pleegde de overval zonder gezichtsbedekking en liep al een half uur rond in de buurt van het tankstation.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De overval vindt plaats op woensdag 27 december rond 20.00 uur. Op dat moment is een medewerkster alleen aan het werk in de winkel. Plotseling komt er een man binnen, die op haar af komt en een vuurwapen in haar zij drukt. Hij eist geld.

De vrouw is zo bang, dat ze doet wat de man vraagt. Ze stopt het geld uit de kassa in een tas. Vervolgens wil de overvaller ook sigaretten. Met zo’n 500 euro en een paar sloffen sigaretten vertrekt hij. De man rent richting de Calandbrug en gaat rechtsaf de Calandkade op. Hij verdwijnt uit het zicht in de 1e Lulofsdwarsstraat.



Bewakingsbeelden

De verdachte is gefilmd door verschillende bewakingscamera’s. Een half uur voor de overval loopt hij al op de Calandkade, vlakbij het benzinestation. Hij is ook vastgelegd op het terrein van het benzinestation.

Het gaat om een getinte man van tussen de 25 en 30 jaar oud en ongeveer 1.70 tot 1.75 meter lang. Hij heeft een stevig postuur en droeg een korte zwarte jas, een spijkerbroek en donkerblauwe schoenen. Verder had hij een zwarte muts op, een zwarte sjaal voor zijn mond en hij sprak Nederlands met een accent.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem