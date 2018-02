Drie zakkenrollers maken drie slachtoffers op station Leiden Centraal

LEIDEN - De afgelopen maanden zijn drie treinreizigers op station Leiden Centraal het slachtoffer van zakkenrollers geworden. In alle gevallen gaat het om dezelfde groep verdachten die samenwerken om pincodes af te kijken en pinpassen te stelen. De mannen zijn duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 20 februari. Meer zaken zijn hier te vinden.

De drie hebben toegeslagen op 22 november, 7 december en 28 december vorig jaar. Op de beelden van één van de diefstallen is te zien hoe één van de mannen de pincode van een 60-jarige vrouw afkijkt op het moment dat ze haar OV-chipkaart oplaadt. Daarna gaan de mannen achter haar aan.

Ze volgen haar naar het perron waar ze op de trein wachten. Als die aankomt, verdringen de drie zich tussen alle reizigers om de vrouw bij te houden. In de drukte van het instappen lukt het één van hen om haar portemonnee uit haar tas te stelen. Daarna gaan ze er snel vandoor.



Geld opnemen

Vlak na de diefstal wordt er 2900 euro van de rekening van het slachtoffer gehaald bij de bank tegenover het station. Daarvoor is er zelfs eerst geld overgemaakt van de spaarrekening naar de betaalrekening. Tijdens het pinnen zijn de drie mannen duidelijk in beeld.

In twee andere zaken heeft de politie dezelfde verdachten in beeld. Ze werken alle keren op dezelfde manier en in één geval lukt het om veel geld van rekening van het slachtoffer te halen.



Herkent u de mannen?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via Whatsapp: 06-17214856

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem