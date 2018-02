Dylan Hoogerwerf ondanks zenuwen door op 500 meter: '2 keer zo erg als in Ahoy'

WATERINGEN - Vol spanning verscheen shorttracker Dylan Hoogerwerf dinsdag aan de start voor zijn olympisch debuut op de 500 meter. Ondanks een valse start kwalificeerde hij zich voor de kwartfinales. 'Ik was heel zenuwachtig', liet de 22-jarige Wateringer op NPO Radio 1 weten. 'Het was een beetje te vergelijken met de WK in Ahoy vorig jaar, maar dan twee keer zo erg.'

Hoogerwerf finishte in de series als tweede achter de Zuid-Koreaan Seo Yi-ra. Dat was voldoende om donderdag terug te mogen komen voor het vervolg van het toernooi. Het was zijn eerste optreden in Gangneung. Van zijn landgenoten ging ook Daan Breeuwsma door, terwijl Sjinkie Knegt (die zilver behaalde op de 1500 meter) werd gediskwalificeerd en daarmee voor hem de Spelen erop zitten.

'Ik ben alleen voor de 500 meter hierheen gekomen, dus ik wilde sowieso de kwartfinale halen', aldus Hoogerwerf. 'Ik wilde niet hier komen om maar één dag te schaatsen en dan weer naar huis te gaan. Daar had ik echt geen zin in. Ik ben heel blij dat ik nog een keer aan de bak mag over twee dagen.' Donderdag staan behalve de kwartfinales ook de halve finales en de eindstrijd op het programma. 'Ik zit gewoon bij de top-16', weet Hoogerwerf. 'Ik ga gewoon kijken wat er mogelijk is.'

LEES OOK: Onze olympiërs: 'dj' Dylan Hoogerwerf heeft geen haast