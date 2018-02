Actiegroep Sterigeniks: 'Verbijsterend dat de gemeente en Sterigenics hiermee wegkomen'

ZOETERMEER - De leden van het actiecomité Sterigeniks zijn verbijsterd dat de gemeente Zoetermeer en chemiebedrijf Sterigenics niet gestraft worden voor de jarenlange uitstoot van een kankerverwekkende stof. De rechter deed dinsdag uitspraak in de zaak. 'Een enorme teleurstelling', zegt een van de leden van de actiegroep.

De rechter vindt dat het bedrijf Sterigenics niets te verwijten valt, omdat de gemeente Zoetermeer de te hoge uitstoot van de kankerverwekkende stof ethyleenoxide jarenlang gedoogde. De milieuambtenaar was op de hoogte van overschrijding van de uitstootnorm.

'Dit bedrijf heeft jarenlang alles kunnen doen wat voor het milieu en de bevolking niet gezond was', zegt Jan Gravesteijn van de actiegroep na afloop van de zitting. Ook Agnes Bruijn kan niet geloven dat er na acht jaar onderzoek niemand wordt gestraft, terwijl zowel Sterigenics als de gemeente de milieuwet hebben overtreden.



Kanker

De gemeente Zoetermeer kan niet strafbaar worden gesteld, vindt de rechter. Dat kan alleen als er sprake is van een levensbedreigende situatie. En dat was niet zo, oordeelde de rechtbank. 'Er is geen causaal verband vastgesteld tussen de uitstoot van ethyleenoxide en mensen met kanker,' zo zei de rechter, 'en dus heeft de gemeente strafrechtelijke immuniteit.'

'Er hadden meer doden moeten vallen, dan hadden we wel een zaak gehad,' zegt Bruijn. 'En dat is heel wrang.' Ook Gravesteijn is teleurgesteld: 'De gezondheid van veel mensen is in gevaar gebracht. Dat is een criminele daad. We zijn ervan overtuigd dat het niet heeft bijgedragen aan de gezondheid van omwonenden en werknemers.'



Milieuwet overtreden

Het actiecomité denkt dat er op meerdere plekken in Nederland milieuwetten worden overtreden, zonder dat dat bestraft kan worden: 'De factoren immuniteit en gedogen maken alles mogelijk wat niet goed is. Dat deze zaak met een sisser afloopt voor de vervuiler is verbijsterend teleurstellend.'