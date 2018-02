ADO zet Shaquille Pinas terug naar tweede team: 'Intentie om eruit te komen'

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft Shaquille Pinas teruggezet naar het tweede elftal. De gesprekken met de 19-jarige verdediger over een contract liepen op niets uit. De clubleiding heeft daarom besloten om Pinas weer terug te schuiven naar het tweede.

De talentvolle verdediger, die beschikt over een amateurcontract, debuteerde eind vorig jaar als invaller in de hoofdmacht van ADO. Bij afwezigheid van een aantal geblesseerde verdedigers begon Pinas recent drie keer op rij in de basis. Dat deed hij verdienstelijk. Afgelopen weekeinde tegen Willem II bleef hij op de bank.

Pinas verhuisde vorig jaar van FC Dordrecht, waarvoor hij debuteerde in het betaalde voetbal, naar ADO. Hij ging in Den Haag als amateur aan de slag. Gesprekken met de clubleiding over een contract hadden tot nu toe niet het gewenste resultaat. Pinas komt daardoor voorlopig niet meer in aanmerking voor speeltijd in de hoofdmacht.



'Uitstekende aanbieding'

'Wij hebben Shaquille Pinas een uitstekende aanbieding gedaan en daar gaat hij niet op in. 'Daarom schuiven wij hem terug naar het tweede elftal en gaan we verder met andere jongens', laat technisch manager Jeffrey van As weten.

'Wij hebben altijd de intentie gehad er uit te komen met ADO', zegt zaakwaarnemer John Veldman. 'Je hebt alleen wel te maken met vraag en aanbod. Daar komen we nu niet uit. Wie weet wat de toekomst biedt.'

